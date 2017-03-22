Женская молодёжная сборная России вышла в полуфинал «Кубанской весны»

Женская молодёжная сборная России провела заключительный матч в рамках группового этапа международного турнира «Кубанская весна», который проходит в Сочи.
Российские футболистки сыграли вничью 0:0 с Румынией и со второго места в группе B вышли в полуфинал.
Румыния – Россия 0:0
Россия: Н. Становова, Шкода (Шестернева, 66), Щербак, Никитина, Куропаткина, Рузина, Алпатова (Волошина, 41), Царенкова (Шишкина, 18; Ященко, 75), Беспаликова, А. Самойленко, Яковлева.
На стадии полуфинала турнира «Кубанская весна» состоятся матчи Иран — Россия и Беларусь — Словения.