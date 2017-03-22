Российский болельщик – об интервью Mirror: мою речь вывернули наизнанку

Один из фигурантов материала Mirror о подготовке российских фанатов к домашнему чемпионату мира 2018 года Алексей Маврин сообщил, что журналисты британского издания вывернули его слова наизнанку. Накануне Mirror в своей публикации не только привёло слова российских болельщиков, но и выдало бои на Масленице за подготовку российских фанатов к чемпионату мира 2018 года, который пройдёт в России.
«Представители Mirror вышли на меня, написав и договорившись об интервью. Репортёры специально прилетали в Екатеринбург. Это были британцы. Они рассказали, что проводят собственное расследование. На встрече также присутствовал переводчик, я общался с ними на русском языке. Видимо, не так много очевидцев марсельских событий горели желанием говорить с журналистами, я же не стал отказываться. Я согласился пообщаться с ними из чистого интереса. В недавнем прошлом я был фанатом, но сейчас меня это мало интересует. Тем не менее был свидетелем того, что творилось во Франции, хотя и не участвовал в этом.
Конечно, не ожидал, что британцы представят всё в столь неприглядном свете. Не понимаю, зачем журналисты издания на ровном месте вывернули мою речь наизнанку. Всё переведено достоверно, но очевидно, что некоторые фразы вырваны из контекста и поданы под ужасным соусом. На самом деле я рассказывал, что стал свидетелем марсельских беспорядков во время чемпионата Европы по футболу. И говорили мы именно об этом. Они зацепились за какие-то нужные им вещи и слепили из них материал. Собственно, вот и вся история.
Заявлял ли я про то, что болельщики, которые приедут в Россию, могут столкнуться с агрессией? Я никому не угрожал. Просто объяснил, что если в одной группе или в плей-офф пересекутся пути Сербии и Хорватии, то правоохранительным органам придётся серьёзно напрячься, чтобы предотвратить столкновения. Итогового текста интервью от своего имени не заверял. Все отношения были выстроены по схеме «встретились и разбежались», я лишь попросил ссылку на статью, когда она выйдет.
Было ли сделано с моей подачи в качестве иллюстраций к материалу фото с кулачных боёв во время празднования Масленицы? Нет. Я связался с переводчиком, и ему показалось, что в издании просто забыли поменять что-то. Наверное, это какая-то ошибка. Ну, не совсем просто ошибка, конечно. Имею в виду, что фотографии именно в этот материал вставили неслучайно. Англичане хотели показать, что у нас это в крови. На самом же деле кулачные бои — народная забава, такая же как в Англии бокс. У них ведь не только футбол в почёте», — цитирует Маврина «RT на русском».