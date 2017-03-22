Венгер: не важно, сколько я ещё пробуду в «Арсенале», буду предан клубу до конца

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, контракт с клубом которого истекает будущим летом, сообщил, что сейчас он сконцентрирован на работе, а не на своём будущем.
«Моя главная новость о моём будущем в том, что у меня нет новостей. Однако, независимо от того, как долго я останусь в «Арсенале», до конца буду предан клубу и сконцентрирован на работе. Не важно, сколько я здесь ещё пробуду, потому что полностью сосредоточен только на выполнении наших задач. У нас сложный период времени с неудачными результатами. Нужно думать об этом, а не о будущем в клубе. У «Арсенала» есть две игры в запасе в чемпионате и полуфинал Кубка Англии, так что итоги сезона будут зависеть от того, насколько хорошо мы проявим себя в этот сложный период», — цитирует Венгера beIN Sports.