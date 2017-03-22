Скауты «Челси» просмотрят Рюдигера на матче Германия — Англия

Представители «Челси» будут наблюдать за защитником «Ромы» Антонио Рюдигером во время сегодняшнего товарищеского матча между сборными Германии и Англии в Дортмунде, сообщает The Daily Mail. Ожидается, что 24-летний Рюдигер появится в стартовом составе немцев и лондонский клуб направил своих скаутов на этот матч.
Игрок входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», представители обоих клубов также просмотрят его в матче за национальную команду.
Трансферная стоимость Рюдигера, которого главный тренер «Челси» Антонио Конте хотел приобрести ещё прошлым летом, оценивается в £ 30 млн (€ 34,6 млн).