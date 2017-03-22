Виллаш-Боаш: во время работы в «Зените» ко мне вернулась любовь к работе

Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш сообщил, что время работы в российском «Зените» вернуло ему любовь к любимому делу.
«Оглядываясь в прошлое, Санкт-Петербург и «Зенит» – волшебный город и особенный клуб с группой игроков, которые вернули мне любовь к моей работе. Спасибо большое», — написал Виллаш-Боаш в своём «инстаграме».
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Виллаш-Боаш с 2012 по 2013 год работал в «Тоттенхэм Хотспур», после чего был уволен в связи с неудовлетворительными результатами. В «Зените» португалец работал с 2014 по 2016 год, добившись с клубом победы в РФПЛ, Кубке и Суперкубке России.