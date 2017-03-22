Беллетти: совсем скоро Неймар может превзойти Месси и Роналду

Бывший защитник «Барселоны» Жулиано Беллетти выразил мнение, что у нападающего сине-гранатовых Неймара есть все шансы вскоре превзойти своего партнёра по команде Лионеля Месси и форварда «Реала» Криштиану Роналду.
«Неймар способен стать лучшим футболистом мира уже совсем скоро. Он умеет справляться с давлением и выступает в лучшей команде. Неймар — бразилец, и в манере игры „Барселоны“ есть что-то бразильское. Так что это хорошо для Неймара. В предстоящие годы он прибавит во всех компонентах игры», — приводит слова Беллетти Daily Mail.