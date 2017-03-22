Подольски и Вернер выйдут в стартовом составе сборной Германии в матче с Англией

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Англии на товарищеский матч, который состоится сегодня в Дортмунде.
У немцев с первых минут на поле появится Лукаш Подольски, который проведёт свой последний матч за сборную. Дебютирует за бундестим Тимо Вернер.
Германия: тер Штеген, Хектор, Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Брандт, Вайгль, Кроос, Зане, Подольски, Вернер.
Англия: Харт, Уолкер, Кин, Смоллинг, Кэхилл, Бертранд, Дайер, Ливермор, Лаллана, Алли, Варди.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Англия. Начало — в 22:45 мск.