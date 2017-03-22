«Амкар» — «Терек»: время начала матча изменено во второй раз

Российская Премьер-Лига снова изменила время начала матча 21-го тура «Амкар» — «Терек», сообщает официальный сайт пермского клуба.
Матч, который состоится на стадионе «Звезда» в Перми 2 апреля, начнётся в 13:30 по московскому времени. 19 марта сообщалось, что начало встречи было перенесено на 11:30 по мск, однако спустя три дня РФПЛ прислала «Амкару» письмо с извещением о переносе.
«Амкар» (30 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Терек» (29) находится на восьмой строчке.