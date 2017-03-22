Бартомеу: Монталь был президентом «Барселоны», изменившим стиль клуба

Глава «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал кончину бывшего президента клуба Агусти Монталя Косты.
«Монталь превратил «Кам Ноу» в место для свободы. Сегодня мы потеряли хорошего человека и экстраординарного барселонисту. Он возглавлял клуб с последних лет франкизма до первых лет демократии, сражался за каталонский язык и символы региона. Монталь стал президентом, который пригласил в клуб Йохана Круиффа, а также изменил стиль и ментальность клуба», — цитирует Бартомеу Marca.
Монталь возглавлял каталонский клуб с 1969 по 1977 год. Его президентство, в частности, ознаменовалось тем, что в 1973 году испанский гранд приобрёл у амстердамского «Аякса» нападающего Йохана Круиффа, который впоследствии сыграл важную роль для «Барселоны» в качестве и футболиста, и тренера. Сегодня стало известно, что Монталь скончался на 82-м году жизни.