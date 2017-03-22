Глава FA выступил с заявлением в связи с терактом в Лондоне

Президент Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк выступил с заявлением в связи с терактом, произошедшим сегодня, 22 марта, в Лондоне.
В среду, 22 марта, рядом со зданием парламента Великобритании произошла стрельба. Сообщается о четырёх погибших и 20 пострадавших, в том числе троих полицейских. Нападавший был застрелен полицией. Британская полиция рассматривает произошедшее как теракт.
«Наши мысли со всеми теми, кого затронул этот ужасный инцидент. Мы отмечаем храбрость служб безопасности и всех тех, кто будет вовлечён в проведение матча Англия — Литва в воскресенье», – сказал Кларк, слова которого приводятся на официальном сайте FA.
Матч отборочного цикла чемпионата мира 2018 года Англия — Литва состоится на стадионе «Уэмбли» 26 марта.