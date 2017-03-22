Шевченко: футбольное противостояние с Россией начиналось, когда забил Филимонову

Главный тренер сборной Украины Андрея Шевченко в интервью программе FootballHub ответил на вопрос, что было круче — забить российскому голкиперу Александру Филимонову за сборную Украины или победный пенальти в финале Лиги чемпионов в составе «Милана».
«Это две вещи крутые. Когда я забил Филимонову, понимал важность, и это противостояние в то время уже начиналось в футболе», — заявил Шевченко.
Матч отборочного цикла чемпионата Европы—2000 состоялся 9 октября 1999 года в Москве и завершился вничью 1:1. Этот результат не позволил россиянам попасть на Евро. Единственный гол Украины фактически был забит в свои же ворота Филимоновым, допустившим грубую ошибку в самом конце встречи.
Видео памятного гола можно посмотреть на YouTube.