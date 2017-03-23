Сересо не понял, что имел в виду Коста, когда говорил о возвращении в «Атлетико»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо сообщил, что не понял слов форварда «Челси» Диего Косты о его возможном возвращении в мадридский клуб прошлым летом. В одном из интервью футболист заявил, что хотел вернуться в «Атлетико» летом 2016 года.
«Слова Косты о том, что он мог перейти в «Атлетико» прошлым летом? Понятия не имею, о чём говорил Диего. В футболе бывают такие случаи, когда трансфер невозможно осуществить. Случай с Диего был одним из таких случаев. Однако мы не закрываем дверей перед бывшими футболистами клуба, поскольку для них «Атлетико» становится домом», – цитирует Сересо Marca.