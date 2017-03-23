Нападающий «Монако» Бакатин: российскую лигу ставлю выше французской

18-летний российский нападающий Вадим Бакатин рассказал, как оказался в «Монако», а также сравнил российский футбол с французским. В настоящее время сын бизнесмена Дмитрия Бакатина и внук последнего председателя КГБ СССР Вадима Бакатина выступает за молодёжную команду монегасков.
«В 16 лет заканчивал академию ФШМ, и нужно было принимать решение. Ездил на просмотры в различные клубы Европы. После просмотра в «Монако» мне предложили подписать контракт. Рассматривал варианты и в России. Решение играть за границей было достаточно сложным. Много нюансов: другой язык, другой футбол, другая культура. Но мне хотелось воспользоваться этим шансом, о чём нисколько не жалею.
Французский футбол от российского отличается не очень сильно. Все топ-клубы хотят играть первым номером, владеть мячом, контролировать игру. Есть много футболистов, приезжающих из Африки, обладающих высокой скоростью и хорошими природными данными в целом. Клубы пытаются использовать это преимущество. Оттого и футбол получается более скоростной и динамичный, чем в России. По уровню игры чемпионаты России и Франции примерно одинаковые. Выше поставлю Премьер-Лигу, но только из-за того, что в России я жил дольше, чем во Франции. Любой русский мне ближе любого французского. Кроме «Монако».
Моя цель и мечта — играть в первой команде «Монако». Да и контракт у меня ещё на два года, поэтому не решусь ответить на вопрос о том, что буду делать, если поступит предложение из России. Сейчас думаю только о том, как больше пользы приносить своему клубу. Но Россия – родина, и, наверное, когда-нибудь я хотел бы поиграть там. Конечно, мечтаю играть за сборную России. Играл за юношескую сборную России, и воспоминания самые приятные. Это честь — выступать за национальную команду», — сказал Бакатин в интервью «Советскому спорту».