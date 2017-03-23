Бышовец стал заместителем Черчесова в тренерском совете техкомитета РФС

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец стал заместителем Станислава Черчесова в тренерском совете технического комитета, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Технический комитет курирует вопросы научно-методической деятельности в области футбола, присвоения спортивных званий и почётных спортивных званий. Комитет также консультирует Исполком по указанным вопросам, осуществляет анализ выступления сборных команд России, разрабатывает и представляет в Исполком на утверждение научно-методическую документацию, в том числе связанную с подготовкой футболистов и обучением тренеров, а так же представляет в Исполком (Бюро Исполкома) на утверждение списки лучших футболистов по итогам спортивного сезона. Черчесов является главой этого совета, а Бышовец стал его заместителем.