Невеста форварда «Реала» Мораты занимается поиском дома в Лондоне

Элис Кампелло, невеста нападающего «Реала» Альваро Мораты, занимается поиском дома в Лондоне, сообщает The Sun.
По информации источника, похоже, девушка, сама того не желая, намекнула на скорый переезд её мужа в клуб из английской Премьер-лиги. Будущим клубом Мораты может стать «Челси», в который ранее неоднократно сватали игрока британские СМИ. Отмечается, что Альваро может прийти в лондонскую команду на смену соотечественнику, нападающему Диего Косте, который может покинуть «Челси» будущим летом.
В нынешнем сезоне Мората принял участие в 31 матче за «Реал» в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Испании, записав на свой счёт 13 голов.