Кэхилл: Англия атаковала опаснее, но немцы реализовали свои моменты, а мы — нет

Защитник сборной Англии Гари Кэхилл поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Германии (0:1). Единственный гол на 69-й минуте забил форвард немцев Лукаш Подольски, для которого это была прощальная встреча в национальной команде.
«Если взглянуть на созданные моменты, то у нас они были более очевидными. Если бы мы их реализовали, то одержали бы победу. Это хороший урок для нашей молодой команды, но будь мы чуть расторопнее у чужих ворот… На мой взгляд, сборная Англии показала хороший футбол, особенно в первом тайме. Мы хорошо контролировали игру. Однако немцы реализовали свои моменты, а мы — нет», — сказал Кэхилл в интервью ITV.