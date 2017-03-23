Врач: текущий уровень тренировок не приносит Глушакову дискомфорта

Председатель медицинского комитета РФС, врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированных игроков команды Дениса Глушакова, Артёма Дзюбы, Фёдора Смолова и Станислава Крицюка. Ранее сообщалось, что Крицюк и Смолов отсутствовали на тренировке национальной команды, которая в Краснодаре продолжает готовиться к товарищеским матчам. Глушаков, который начинал тренировку в общей группе, завершил занятие индивидуально.
«С каждым днём участие Глушакова в полноценном тренировочном процессе будет всё больше, а индивидуальной работы — всё меньше. Хотя сегодня он тренировался индивидуально, могу сказать, что это было даже интенсивнее, чем он хотел. Текущий уровень тренировочного процесса не приносит ему никакого дискомфорта. Проблема с мышцей случилась ещё во время матча в клубе, задолго до сборной. Лечение практически полностью было завершено до сбора нашей команды. Буквально вчера провели обследование, которое показало значительную положительную динамику. Тренерский штаб всегда придерживается главенствующего фактора здоровья футболиста над любыми, даже самыми важными задачами.
К сожалению, результаты обследования не позволяют Дзюбе принять полноценное участие в сборе команды. На наш взгляд, он не только не может сыграть в матчах, но даже не готов и тренироваться. Смолов получил травму задолго до сбора. Мы понимали, что проблема не решится до начала апреля и он не сможет принять полноценное участие в сборе. Однако формируется команда, которая должна быть вместе не только на поле, но и вне его. Теоретические занятия тоже очень важны, поэтому Фёдор также их посещает. То же самое относится и к Крицюку, у которого есть проблемы с коленным суставом, не позволяющие ему полноценно готовиться к играм. Он тоже приезжает. Ребята занимаются с удовольствием», — сказал Безуглов в эфире программы «Все не матч».