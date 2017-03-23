Саутгейт: сборная Англии проиграла Германии из-за сказочного гола

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с Германией (0:1).
«Я доволен тем, что мы вынесли из этого матча, а также нашим стилем игры. Единственное, что у нас не получилось, — концовка. Мы должны были выигрывать этот матч.
Мне понравилась игра, а также индивидуальное исполнение во многих эпизодах. Нам нужно подумать над нашей новой игровой схемой, которая сработала и позволила контролировать мяч и создавать моменты. Но в итоге мы проиграли из-за сказочного гола», — приводит слова Саутгейта Goal.