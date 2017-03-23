Бельерин: моя верность Венгеру стоит дороже денег

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал интерес к своей персоне со стороны «Барселоны».
«Моя верность Венгеру стоит дороже денег – это очень важно для меня. Он очень много сделал для меня в «Арсенале».
Конечно, любому игроку льстит интерес со стороны «Барселоны», ведь это лучший клуб в мире.
Факт, что я являюсь воспитанником академии «Барселоны», добавляет мне особых эмоций. Однако конкретно сейчас я сконцентрирован на матчах за «Арсенал», а конец сезона наступит несколько позже», — сказал Бельерин в интервью El Mundo Deportivo: