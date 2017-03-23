Бускетс: хотелось бы завершить карьеру в MLS, а потом стать тренером

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс отметил, что не собирается завершать свою профессиональную карьеру в каталонском клубе. Футболист сборной Испании сказал это в ответ на вопрос о его будущем.
«Мне хотелось бы завершить карьеру в MLS, а потом стать тренером», — приводит слова Бускетса Marca.
На вопрос о том, представляет ли он защитника сине-гранатовых Херарда Пике в роли президента «Барселоны», а бывшего полузащитника клуба Хави Эрнандеса – на посту генерального директора, Бускетс ответил: «Это было бы неплохо, не правда ли?».