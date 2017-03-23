Дуглас Коста надеется избежать операции и выйти на поле в текущем сезоне

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста делает всё, чтобы избежать хирургического вмешательства на ноге, передаёт Bild.
Ранее сообщалось, что у футболиста сборной Бразилии диагностирована травма левого колена и он может пропустить остаток сезона. Однако Коста настроен оптимистично, а врачи разрабатывают для него лечение, не предполагающее операции. Доктора таким образом хотят добиться того, чтобы игрок в нынешнем сезоне всё-таки ещё вышел на поле.
Сам Коста на своей странице в социальной сети «Фейсбук» написал: «Всё проходит, и истинного бойца ничто не выбивает из колеи. Нужно работать, бороться и побеждать».
В текущем сезоне Коста провёл 19 матчей в чемпионате Германии, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами.