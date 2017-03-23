Нойер собирается жениться и сыграть свадьбу в Италии

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер собирается летом жениться, а свадьбу сыграть в Италии, сообщает Bild.
Нойер начал встречаться со своей подругой Ниной Вайс два года назад, а в Рождество обручился с ней. Свадебная церемония состоится в Апулии, одной из областей Италии.
Сам 30-летний Нойер комментировать эту информацию отказался.
По итогам 25 туров чемпионата Германии Нойер принял участие во всех матчах, пропустив 13 голов. Ранее сообщалось, что игрок не примет участия в двух матчах сборной Германии из-за травмы. Национальная команда 22 марта в Дортмунде провела товарищеский матч с командой Англии (0:1), а 26 марта в Баку сыграет со сборной Азербайджана в рамках отборочного турнира ЧМ-2018.