Лопетеги: чувствуем, что люди испытывают энтузиазм в связи со сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги отметил, что болельщикам нравится игра команды. Кроме того, наставник испанцев отметил, что с его приходом в национальную команду стиль игры не претерпел радикальных перемен.
«Мы чувствуем, что люди испытывают энтузиазм в связи со сборной Испании. Что же касается стиля игры, то он определяется возможностью футболистов. Мы можем делать ставку на тот или иной тактический рисунок, не отказываясь при этом от главной философии», — приводит слова Лопетеги Marca.