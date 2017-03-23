Зане: я действительно неплохо интегрировался в «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Шальке-04» Лерой Зане, защищающий ныне цвета «Манчестер Сити», отметил, что не жалеет о смене клубной прописки. Ряды английского клуба Зане пополнил летом 2016 года.
«Я действительно неплохо интегрировался в «Манчестер Сити». И думаю, что это видно на поле. Темп игры здесь намного выше, чем в Бундеслиге. И прежде всего в матчах с участием ведущих команд. Конечно, сначала у меня были сложности с адаптацией к переменам. И считаю, что я ещё могу намного улучшить свою игру. Прежде всего речь идёт о позиционной игре. Наш тренер Хосеп Гвардиола обращает внимание на наши слабости, чтобы мы индивидуально работали над ними», — цитирует Зане Sport Bild.
По итогам 29 туров АПЛ Зане принял участие в 16 матчах, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.