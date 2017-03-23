В «Барселоне» недовольны информацией об Иско, опасаясь упустить его

Руководство «Барселоны» очень недовольно информацией о полузащитнике мадридского «Реала» Иско, распространённой Mundo Deportivo.
Как передаёт источник, в каталонском клубе опасаются, что из-за этой информации они могут упустить футболиста сборной Испании. Руководство каталонцев хочет, чтобы в связи с этим вопросом было как можно меньше шума. В «Реале» также недовольны интересом «Барселоны» к игроку сборной Испании, поскольку ни в коем случае не хотели бы усиливать своего самого принципиального соперника.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Иско € 20 млн подъёмных, если он пополнит ряды сине-гранатовых в 2018 году на правах свободного агента. Игрок не сможет перейти в каталонский клуб до окончания срока своего действующего контракта, так как президент «Реала» Флорентино Перес готов выслушать предложение любого клуба, кроме «Барселоны». Сам Иско не исключает перехода в «Барселону», но и спешки не проявляет, пытаясь понять планы главного тренера команды Зинедина Зидана.
В Примере «Реал» в нынешнем сезоне провёл 27 матчей, а сам Иско принял участие в 22 из них, выйдя на поле в стартовом составе в 13. Игрок стал автором 6 голов и 4 результативных передач.