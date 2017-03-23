Зобнин: на КК-2017 сборной России для начала нужно выйти из группы

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал о задачах национальной команды на предстоящем летом Кубке конфедераций.
«Мы приложим максимум усилий, чтобы должным образом подготовиться к этому турниру. Вся страна ждёт от нас положительного результата, и мы также этого очень хотим. Сделаем всё, чтобы побеждать в каждом матче и выступить успешно. Хочется обратиться к болельщикам и попросить, чтобы они приходили на стадионы и поддерживали нас.
Что будет считаться успешным выступлением на КК-2017? Для начала — выход из группы. Задачи определяются постепенно, и первая — преодолеть групповой этап. После этого будем ставить перед собой уже другие цели», — цитируют Зобнина «Известия».