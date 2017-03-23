Время начала матча «Амкар» — «Терек» перенесено из-за «Матч ТВ»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал, почему время начала матча 21-го тура РФПЛ с «Тереком» было перенесено. Ранее сообщалось, что матч, который состоится 2 апреля, начнётся в 11:30, но после игра была перенесена на 13:30 того же дня.
«Никаких трудностей в связи с переносом времени матча нет. Мы готовимся в штатном режиме и не испытываем осложнений. Перенос связан с основным вещателем «Матч ТВ». Я не вдавался в подробности», — сказал Резвухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.