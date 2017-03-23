Симеоне: если бы захотел покинуть «Атлетико», имел бы для этого 35 млн причин

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал информацию, что по окончании предыдущего сезона намеревался покинуть испанский клуб. Одновременно аргентинский специалист подчеркнул, что после финального матча Лиги чемпионов сезона-2015/16 с «Реалом» (1:1, 3:5 по пенальти) ему пришлось пройти через нелёгкие переживания. В финале Лиги чемпионов сезона-2013/14 команда Симеоне также встречалась с «Реалом» и потерпела поражение. «Атлетико» вёл со счётом 1:0, однако защитник «Реала» Серхио Рамос на 93-й минуте восстановил статус-кво. В дополнительное время «сливочные» провели три мяча — 4:1.
«Я пришёл в зал пресс-конференции и должен был проходить через зону, где «Реал» праздновал победу. Я сел и чувствовал боль. Думал о том, как буду настраивать своих игроков на дальнейшую борьбу. Ситуация не сломила меня, просто я сказал, что мне надо подумать. Если бы я захотел покинуть «Атлетико», имел бы для этого 35 млн причин. И я не покинул «Атлетико», так как не хотел делать этого. До сих пор идентифицирую себя с тем, к чему стремится клуб», — цитирует Симеоне AS.