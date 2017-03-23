Парлор посоветовал Харту выбрать «Ливерпуль», а не «Арсенал»

Бывший полузащитник «Арсенала» Рэй Парлор считает, что голкипер Джо Харт, который на правах аренды выступает за «Торино», а принадлежит «Манчестер Сити», должен вернуться в английский чемпионат. «Горожане» хотят продать футболиста, и Парлор советует Харту выбрать «Ливерпуль».
«Уверен, что если Харт захочет вернуться в Англию, у него будет достаточно предложений. «Арсенал»? Не думаю, что он сможет потеснить Чеха, который выигрывал Лигу чемпионов и Премьер-лигу. Я вижу его в АПЛ, но не в «Челси», «МЮ» или «Тоттенхэме». Для него подойдёт «Ливерпуль», — цитирует Парлора Mirror.
Ранее руководство «Арсенала» опровергло информацию о заинтересованности в Харте. Контракт 29-летнего футболиста с «МС» истекает летом 2019 года.