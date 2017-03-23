Коллина призвал бороться с насилием и угрозами в отношении судей

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина выразил обеспокоенность по поводу нехватки арбитров и призвал усилить борьбу со злоупотреблением и насилием в отношении судей на матчах низших уровней.
«Это глобальная проблема, нам нужно её рассмотреть и как можно скорее принять решения. У нас есть множество судей, работающих каждые выходные в низших лигах и любительском футболе. На этом уровне есть угрозы в адрес судей. Это и угрозы физического насилия.
К сожалению, на этом уровне, вместо того чтобы проявлять огромное уважение к арбитрам, наоборот, происходит злоупотребление в устной форме, а иногда и в физической. Это реальная угроза», — приводит слова Коллины Sky Sports.