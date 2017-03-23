Жардим: меня совершенно не удивляет, что Мбаппе демонстрирует такой футбол

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим не поскупился на похвалу в адрес нападающего команды Килиана Мбаппе. В услугах футболиста заинтересован не один европейский гранд, в частности мадридский «Реал».
«Меня совершено не удивляет, что Мбаппе демонстрирует такой футбол. Я свидетель тому, как он каждый день работает. Мы видим, что у него выдающиеся игровые качества, и Мбаппе ждёт блестящее будущее. Что же касается интереса к нашим игрокам со стороны других клубов, то мы осознаём это. У нас есть чётко обозначенный проект, и мы знаем, что нам придётся иметь дело с потерей некоторых футболистов. Но мы должны продолжать двигаться вперёд, руководствуясь своей работой», — приводит слова Жардима Marca.
По итогам 30 туров чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 22 матчах, став автором 12 голов и 5 голевых передач.