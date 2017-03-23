«Ювентус» готовит для Сандро новый контракт с окладом в € 3,5 млн в год

«Ювентус» готовит новый контракт для защитника Алекса Сандро для того, чтобы сохранить его в своих рядах. Ранее в СМИ сообщалось, что в его услугах заинтересованы «Реал» и «Челси».
Как сообщает Corriere Dello Sport, туринский клуб готов предложить бразильцу соглашение до 2021 года, согласно которому он будет зарабатывать € 3,5 млн в год.
Алекс Сандро перешёл в «Ювентус» из «Порту» летом 2015 года за € 26 млн. В нынешнем сезоне он провёл 23 матча в Серии А, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. На счету бразильца также 6 матчей и 1 голевой пас в Лиге чемпионов.