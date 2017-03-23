Агент Ляказетта опроверг наличие договорённости с «Атлетико»

Футбольный агент Дэвид Вендителли, представляющий интересы нападающего «Лиона» Александра Ляказетта, опроверг информацию о наличии договорённости с «Атлетико». Накануне сообщалось, что француз дал предварительное согласие на переход в этот клуб.
L’Equipe со ссылкой на агента игрока сообщает, что Ляказетт не посещал Мадрид, хотя и входит в сферу интересов ведущих европейских клубов. Помимо «Атлетико» заполучить нападающего хотят «Манчестер Сити» и «Арсенал».
На трансферном рынке 25-летний футболист оценивается в € 40 млн.