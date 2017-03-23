Грабители проникли в дом родителей Лэмпарда

Неизвестные проникли в дом родителей Фрэнка Лэмпарда в Восточной части Лондона. Об этом в интервью Mirror рассказал отец бывшего футболиста Фрэнк Лэмпард-старший.
«В доме был полный беспорядок. Они, очевидно, искали деньги или драгоценности, но ничего не нашли. На полу валялись украшения, но они не стали их брать. Видимо, они точно знали, что хотели найти», — сказал Лэмпард.
Напомним, что в 2005 году грабители проникли в дом самого Лэмпарда-младшего, который находился там с женой. Злоумышленники взломали дверь особняка Лэмпарда и, помимо ценных вещей, присвоили автомобили «Астон Мартин» и «Мерседес», а также именные бутсы игрока.