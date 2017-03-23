Подольски: Венгер хороший тренер, он построил «Арсенал» из ничего

Бывший нападающий сборной Германии Лукаш Подольски поделился мнение о работе Арсена Венегра в «Арсенале». 31-футболист играл за «канониров» с 2012 по 2015 год.
«Не знаю, что произошло в «Арсенале», но Венгер хороший человек и тренер. Он построил эту команду из ничего. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие месяцы. Останется ли Венер? Я не знаю, кто способен заменить Венгера, ведь он является олицетворением «Арсенала», — цитирует Подольски Sky Sports.
Контракт Арсена Венгера с «Арсеналом» действует до лета 2018 года.