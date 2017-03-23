Брайтнер: «РБ Лейпциг» поборется с «Баварией» не только за очки, но и за звёзд

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Пауль Брайтнер считает, что у команды появился сильный конкурент в лице «РБ Лейпциг». Брайтнер считает, что в будущем эта команда будет способна бросить «Баварии» серьёзный вызов.
«Немецкому футболу придётся нелегко с «Лейпцигом». И я не понимаю разговоров о традиции. Традиция ради традиции ничего не стоит, как и опыт ради опыта. И я благодарен руководству «Лейпцига» за то, что они подарили Бундеслиге такую команду. Она обогатит национальное первенство. И если у клуба есть деньги, тогда звёзды скажут: «А почему мы должны непременно играть за «Реал»», «Барселону» или «Баварию»? В будущем «Лейпциг» поборется с «Баварией» не только за очки, но и за звёзд», — цитирует Брайтнера tz.