Левандовски: на список бомбардиров я смотрю одним глазом

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признался, что его не очень заботит вопрос о том, станет ли он по итогам чемпионата Германии лучшим бомбардиром. Футболист сборной Польши подчеркнул, что для него главное – командные успехи.
«На список бомбардиров я смотрю одним глазом. Не думаю о том, чтобы обязательно забить больше всех. Возможно, смогу сосредоточиться на этом лишь в том случае, если «Бавария» досрочно станет чемпионом Германии», — цитирует Левандовского Sport Bild.
По итогам 25 туров Бундеслиги «Бавария» с 62 очками занимает 1-е место в турнирной таблице, опережая «РБ Лейпциг» на 13 очков. Сам Левандовски стал автором 21 гола. Опережают его нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг и форвард «Кёльна» Антони Модест, забившие 23 и 22 мяча соответственно.