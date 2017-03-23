Литвинов: продавали бы алкоголь на «Казань Арене», если бы закон не запрещал

Коммерческий директор «Казань Арены» Булат Литвинов заявил, что если бы не законодательство, то на стадионе продавали бы алкоголь. Литвинов отметил, что стадионы строятся для зрителей, а продажа алкоголя — это общемировая практика.
«Если бы законодательство позволяло, то алкоголь на стадионе продавали бы, конечно. Стадионы — они для кого строятся? Для зрителей. Если человек пришёл на матч и хочет выпить кружку пива, то почему ему эту возможность не дать? Продажа алкоголя — это общемировая практика. Люди никого не убивают. Да, у нас в стране отношение к алкоголю особенное, но я бы не делал выбор за людей», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.