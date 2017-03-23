Головин: сборная России может обыграть любую команду, сейчас нет недосягаемых

Полузащитник ЦСКА Александр Головин высказал мнение, что национальная команда может обыграть любого соперника. В настоящее время сборная России готовится к товарищеским матчам с командами Кот'д-Ивуара (24 марта в Краснодаре) и Бельгии (28 марта в Сочи).
«Думаю, мы можем обыграть любую команду. Сейчас нет недосягаемых команд. Бельгия — очень сильная команда, видел их ещё на чемпионате мира. Бельгая — сильная сборная, но будем стараться выиграть. Де Брёйне силён мышлением на поле, интеллектом, он отдаёт очень много голевых передач, очень хороший удар, много штрафных забивает.
Кто лидеры сборной России? Тот же Акинфеев, Самедов, Дзагоев, кто постарше, тот и лидер — как в быту, так и на поле. Шутник? Думаю, им был бы Дзюба, но в его отсутствие все понемногу шутят, а так Вася и Артём самые весёлые», — цитирует Головина ТАСС.