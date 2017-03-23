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175 лет назад 2016
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Тренер «Лугано» в 6 утра отвёз команду на завод после поражения в чемпионате

23 марта 2017, четверг. 13:49. Футбол
Тренер «Лугано» Паоло Трамеззани отвёз команду на один из швейцарских заводов после поражения в чемпионате. La Gazzetta dello Sport сообщает, что произошло это после того, как «Лугано» уступил «Туну» (2:5).

В 6 утра автобус с футболистами и тренерским штабом прибыл на завод по производству красок. Тем самым Трамеззани хотел показать подопечным, что значит работать. Президент клуба Анджело Рензетти комментировать случившееся отказался, лишь отметив, что тренер волен делать всё, что касается команды и на её благо.

Впрочем, в 25-м туре швейцарской Суперлиги «Лугано» вновь уступил, не справившись с «Янг Бойз» — 0:2.
Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
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23 марта 2017, четверг
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