Лунёв: в «Зените» мне дали шанс, который я долго ждал

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв рассказал о своём переходе из «Уфы», а также поведал, кто из голкиперов был для него примером, когда он начинал свою карьеру.
«Я бы не сказал, что сделал какой-то резкий скачок в профессиональном плане. Думаю, что в какой-то степени это стечение обстоятельств. Мне дали шанс, который я долго ждал, и удалось проявить себя. Может быть, в последние годы я стал серьёзнее относиться к делу, повзрослел. Но моя игра сильно не изменилась.
С какого вратаря я брал пример? С детства смотрел очень много матчей, было много голкиперов, игра которых нравилась и у которых я старался что-то перенять. Если выделять кого-то, то, наверное, назову Кана. Но отличных вратарей всегда было много», — цитирует Лунёва официальный сайт «Зенита».