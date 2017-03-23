Л. Адриано по-прежнему тренируется по индивидуальной программе

Сегодня футболисты «Спартака» возобновили тренировки на базе в Тарасовке. После гостевой игры с «Локомотивом» (1:1) главный тренер красно-белых Массимо Каррера предоставил команде четыре выходных дня. Как сообщает пресс-служба столичного клуба, нападающий Луис Адриано, пропустивший из-за повреждения последние две игры, занимался по индивидуальной программе.
В отсутствие футболистов сборных в тренировке приняли участие 11 игроков. Это Артём Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Маурисио, Георгий Тигиев, Игорь Леонтьев, Фернандо, Артём Тимофеев и Лоренсо Мельгарехо.
На пятницу в графике спартаковцев намечена утренняя тренировка, которой будет предшествовать теоретическое занятие, а вечером красно-белые отправятся в Белград, где в субботу на стадионе «Райко Митич» проведут товарищеский матч с «Црвеной Звездой».