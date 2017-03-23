А. Березуцкий прочитал стих «Берёза» в рамках проекта «Лирика футбола»

Защитник ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий принял участие в проекте «Лирика футбола», который был запущен на официальном портале болельщиков чемпионата мира — 2018. В рамках проекта будет выпущена серия роликов с футболистами РФПЛ, читающими свои любимые стихотворения.
Алексей Березуцкий стал первым героем проекта, прочитав стихотворение Сергея Есенина «Берёза».
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на официальном портале болельщиков чемпионата мира 2018 года в "Твиттере".