Миланов получил травму и пропустит около четырёх недель

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов получил травму в расположении национальной команды и пропустит около четырёх недель. Болгарская команда в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года 25 марта сыграет со сборной Нидерландов.
«К моему большому сожалению, травма оказалась гораздо серьёзнее, чем первоначально ожидалось, поздно вечером во вторник было выявлено, что повреждено колено. Сегодня утром я был осмотрен, и врачи непреклонны — около четырёх недель я не могу играть в футбол.
К большому сожалению, я пропущу отборочный матч чемпионата мира со сборной Нидерландов. Матч очень важен для нас, и я надеюсь, что в отсутствие нескольких ключевых игроков ребята хорошо сыграть против сильного противника», — цитирует Миланова Blitz.