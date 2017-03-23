Албин: работы по намывной территории «Крестовского» не ведутся, вопиющий факт

График работ по намывной территории возле стадиона «Крестовский», который примет матчи Кубка конфедераций в июне нынешнего года, не выполняется. Об этом сегодня сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.
«Вопиющий факт: ещё в августе 2016 года было понятно, что подрядная организация на намывных территориях не успевает. В марте работы не ведутся вообще, в июне там будет Кубок конфедераций. Вы снова выводите на «подвиг», но мне не нужны наши подвиги, мне нужна последовательная работа. Вы затянули решение проблемы», — цитирует Албина Regnum.