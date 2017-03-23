«Спартак-2» вдевятером уступил «Балтике»

В Москве на «Открытие Арене» завершился матч 28-го тура ФНЛ между «Спартаком-2» и «Балтикой». В первом круге красно-белые выиграли – 2:1, а в отчётной встрече уступили с аналогичным счётом.
Благодаря голу Кирилла Родионова, который отличился на 37-й минуте, «Балтика» ушла на перерыв, ведя в счёте – 1:0. Отыграться «Спартак-2» смог спустя 50 минут, но перед тем, как Евгений Макеев сравнял счёт, москвичи остались вдевятером.
На 69-й минуте в составе красно-белых вторую жёлтую карточку получил Артём Самсонов, а на 80-й минуте был удалён Иван Хомуха. Спустя семь минут Макеев сделал счёт равным (1:1).
В меньшинстве удержать ничейный результат «Спартак-2» не смог. На 90-й минуте Абдул Гафар принёс «Балтике» победу – 2:1.