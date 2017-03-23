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Глушаков, скорее всего, пропустит матч Россия — Кот-д'Ивуар

23 марта 2017, четверг. 16:28. Футбол
Полузащитник и вице-капитан сборной России Денис Глушаков, скорее всего, пропустит товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром, который состоится 24 марта в Краснодаре. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

«Глушаков только в разминках занимался в общей группе. Главное, чтобы залечился. Последнее МРТ показывает, что сейчас состояние Глушакова лучше по сравнению с прошлым МРТ. Ничего форсировать не будем. Переговорим ещё с футболистом и врачами, но велика вероятность, что он не сыграет», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Кот-д'Ивуар. Начало — в 19:00 мск.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Кот-д'Ивуара — Футбол Сборная России — Футбол Денис Глушаков Станислав Черчесов товарищеские матчи Травмы — футбол
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