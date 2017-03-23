Селюк: Гафар ничем не уступает португальским спартаковцам, купленным за миллион

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Балтики» Абдула Гафара, поделился впечатлениями от игры форварда из Буркина-Фасо, который в выездной встрече ФНЛ против «Спартака-2» забил победный мяч.
«Во-первых, Гафар забил уже второй гол, причём второй победный. В матче с «Волгарём» мяч был забит не Подбельцевым, как указывается во всех протоколах, а именно Гафаром. В InStat написано то же самое. Да, момент был специфичным, но защитник выносил мяч, и Гафар в прыжке добил его в ворота.
Что касается матча со «Спартаком-2», то хочу обратить внимание на важную деталь. Ещё вчера Гафар был в Париже, он собирался сыграть за сборную. Но, учитывая, что в Марокко нужна была виза, за один день её сделать не могут. «Балтика» грамотно сориентировалась, и Гафар сегодня утром вернулся, чтобы принять участие в матче со «Спартаком-2». Именно поэтому он вышел лишь во втором тайме. Что могу сказать – это прекрасно! Четыре игры – два мяча! Человеку в декабре исполнилось 18 лет. Слава богу, что забил!
Знаете, глядя на тех, кого «Спартак-2» покупает по миллиону из Португалии, думаю, что Гафар, который играет в «Балтике», ничем не уступает им. Что касается ЦСКА, то с «армейцами» у нас хорошие отношения, и я уверен, что они рады за Гафара. Более того, контракт с «Балтикой» у Гафара лишь до лета, и дальше мы будем смотреть другие клубы, с кем его продлить. Может, в ЦСКА он бы вообще не играл, а так, чтобы Гафар играл за дубль, я не хотел. Хорошо, что Гафар играет в «Балтике», Черевченко – хороший тренер, который ему доверяет. Уверен, что Гафар оправдает надежды и позже все с восхищением будут говорить о том, что когда-то такой футболист играл за них», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.