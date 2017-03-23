Бурчану: уровень РФПЛ можно сравнить с чемпионатом Турции

Полузащитник тульского «Арсенала» Александру Бурчану высказал мнение об уровне российской Премьер-Лиги.
«Уровень чемпионата достаточно высокий, можно сравнить с чемпионатом Турции, но, чтобы сформировать более обстоятельное мнение, мне надо сыграть хотя бы половину чемпионата», — заявил румынский хавбек, который также поделился ожиданиями от домашнего матча 21-го тура РФПЛ с «Томью», который состоится 1 апреля.
«Этот матч более сложный, чем тот, что мы сыграли в Санкт-Петербурге. Мы фавориты, играем дома, и мы не можем себе позволить допустить осечку. Я думаю, что, если мы не сможем набрать три очка, тот шанс, чтобы выполнить задачу, усложнится», — цитирует Бурчану «Тульская служба новостей».