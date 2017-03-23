Захарова: западный мир предпримет серьёзные шаги по срыву ЧМ-2018

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге сообщила, что западный мир готовит кампанию по срыву чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.
«Через какое-то время, очень непродолжительное, мы будем свидетелями очень активных действий западного мира на этом направлении. Будут предприниматься очень серьёзные шаги в отношении проводимого в России мероприятия и по его подготовке. И целью, конечно, будет его срыв. Для этого будут использованы все возможности — информационные, влияние на общественное мнение и будут различные сюрпризы», — цитирует Захарову «Интерфакс».
Чемпионат мира пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.